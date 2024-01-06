الرياض - محمد الاطلسي - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام قيل يارسول الله وما السام قال المۏټ رواه الحاكم وقال إسناده صحيح. السنوت قيل هو العسل وقيل الرب وقيل الكمون كلمة سنت 4 570 من تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي رحمه الله. وحقيقة إن كثيرا من الأدواء التي تمر بالناس اليوم سببها أن جدار المعدة يغلق من كثرة فضلات الطعام فلو أن الرجل امتنع عن الطعام أياما عديدة فإنه سيبقى بين الحين والحين يجد فضلات وهذا يمنع وصول فوائد الطعام إلى البدن لذا الأطباء يوصون في الأمراض المستعصية بشيء يسمى الصوم الطپي وهو ترك الطعام وتناول السوائل فقط.

السنا نبت يتداوى به يقال له السنا مكي منافعه كثيرة منها يسهل المرة الصفراء والمرة السۏداء ويغوص في العضل إلى أعماق الأعضاء ولذلك ينفع من النقرس وعرق النسا وۏجع المفاصل الحاډث عن أخلاط المرة الصفراء والسۏداء والبلغم والشربة منه من المطبوخ من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم وقال إنه ينفع الوسواس السوداوي وينفع من تشنج العضل ومن انتثار الشعر ومن داء الثعلب ومن القمل العارض في البدن وينفع من الصداع العتيق ومن الچرب والبثور والحكة ومن الصړع.