في مصر.. قرية لا يسكنها إلا النساء ولا يسمح بدخول الرجال اليها .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تتميز قرية السماحة في أسوان بصعيد مصر بميزة فريدة حيث لا يسكن القرية إلا النساء، ولا يسمح بدخول الرجال فيها. يعتبر ومشروع القرية الوحيد من نوعه على مستوى الجمهورية حيث تم تخصيصه بالكامل للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل حاليا. تضم القرية أكثر من ألفي سيدة وفتاة.

موقع قرية السماحة تقع قرية السماحة على بعد حوالي 120 كيلومترا من مدينة أسوان، وتأسست في عام 1998 كجزء من مشروع "وادي الصعايدة". تعتبر القرية مجتمعا نسائيا زراعيا، حيث يمثل نموذجا للكفاح والعمل الشابة المصرية لرعاية أسرهن.

أنشطة السيدات في قرية السماحة السيدات في قرية السماحة يقومن بأعمال زراعية ورعوية، مما يمنحهن الاستقلالية في إدارة شؤون حياتهن. يتركز اهتمامهن على الزراعة وتربية الماشية والطيور المنزلية. يتم استهلاك منتجاتهن مثل منتجات الألبان والخبز البلدي بشكل يومي. كما يشاركن أيضا في رعاية أبنائهن، خاصة خلال فترات الإجازات المدرسية.

دور الحكومة في رعاية النساء بقرية السماحة توفر الحكومة والجهات المعنية دعما كاملا للنساء في قرية السماحة. تقدم برامج لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك منح قروض بدون فوائد خلال فترة السماح ودعمهن في تأسيس مشروعات صغيرة ومشروعات منزلية. تهدف هذه الجهود إلى تحسين سبل العيش وجودة الحياة للنساء في القرية ورفع المعاناة عن كاهلهن. تسعى قرية السماحة إلى أن تصبح نموذجا للتنمية المستدامة في مصر.

مشروع السماحة في أسوان: تمكين المرأة وتطوير المجتمع يشهد مشروع السماحة في أسوان جهودا متواصلة من قبل الحكومة المحلية لتعزيز دور ومساهمة المرأة في المجتمع. تهدف هذه الجهود إلى توفير برامج تمكين اقتصادي وثقافي وصحي واجتماعي للنساء في القرية.

برامج التمكين الاقتصادي تقوم الحكومة المحلية في قرية السماحة بتوفير برامج التمويل والقروض للسيدات المعيلات بدون فوائد خلال فترة السماح. يهدف ذلك إلى تمكين النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتطوير ريادة الأعمال المنزلية.

برامج التمكين الثقافي والصحي والاجتماعي بجانب البرامج الاقتصادية، تقدم قرية السماحة برامجًا تعزز التمكين الثقافي والصحي والاجتماعي للنساء. يتضمن ذلك توفير فرص التعليم والتدريب والوعي الثقافي، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الاجتماعية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفضل الدعم والجهود المستمرة، تسعى قرية السماحة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة النساء في المجتمع. إنها تعتبر مثالًا حيًا على كيفية تمكين المرأة وتمثل قصة نجاح للسيدات المصريات اللاتي يتحدثن عن القدرة على التحكم في مصيرهن والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع.