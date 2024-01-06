أول توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2024 تحققت بحذافيرها والجمهور مصدوم!!

الرياض - محمد الاطلسي - في مصادفة غريبة صدمت الجميع، شهد العالم حدثين توافقا مع توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024، وهو ما أثار الجدل وسط مخاوف من باقي توقعاتها للعام الجديد والتي تباينت ما بين توقعات للمشاهير وأخرى للعالم. ومن الأحداث التي وافقت توقعات ليلى عبداللطيف هو خسارة إيلون ماسك، وزلزال اليابان المدمر والذي توقعتها خبيرة الفلك ضمن توقعات 2024 التي أحدثت بها ضجة وأثارت القلق والمخاوف. توقعات ليلى عبداللطيف 2024 ومن بين توقعاتها للعام الجديد قالت ليلى عبداللطيف: "هناك عدد من الدول سوف تتعرض لكوارث طبيعية تهز العالم، من بينها سريلانكا واليابان وجزيرة مالطا، خلال الأشهر الأولى من العام الجديد" ليتصادف بعدها وقوع زلزال اليابان المدمر. أما التوقع الثاني فكانت خبيرة الفلك توقعت بتعرض إيلون ماسك لأزمة اقتصادية كبيرة، ليُعلن اليوم خسارة الملياردير الشهير أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 71%، مما كانت عليه حين قام بشرائها في نهاية عام 2022.