وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى .. من هو الرجل المقصود في الآية؟

الرياض - محمد الاطلسي - السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : قال الله عز و جل : { وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ } ، ( سورة يس : 20 ) . الرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو حبيب النجار مؤمن آل يس .

روى إبن عباس عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " الصديقون ثلاثة‏‏ :‏‏ حبيب النجار مؤمن آل يس ، قال‏‏:‏‏ ‏‏{ ‏‏يا قوم اتبعوا المرسلين‏‏ }‏‏ ، و حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال ‏‏:‏‏ ‏‏{ ‏‏أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله‏‏ }‏‏ ، و علي بن أبي طالب و هو أفضلهم ‏‏، ( كنز العمال : 32898.