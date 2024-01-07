وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى .. من هو الرجل المقصود في الآية؟

الرياض - محمد الاطلسي - السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : قال الله عز و جل : { وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ } ، ( سورة يس : 20 ) . الرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو حبيب النجار مؤمن آل يس .
روى إبن عباس عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس ، قال: { يا قوم اتبعوا المرسلين } ، و حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال : { أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله } ، و علي بن أبي طالب و هو أفضلهم ، ( كنز العمال : 32898.