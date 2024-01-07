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وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى .. من هو الرجل المقصود في الآية؟

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الرياض - محمد الاطلسي - السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : قال الله عز و جل : { وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ } ، ( سورة يس : 20 ) . الرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو حبيب النجار مؤمن آل يس .

 

روى إبن عباس عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " الصديقون ثلاثة‏‏ :‏‏ حبيب النجار مؤمن آل يس ، قال‏‏:‏‏ ‏‏{ ‏‏يا قوم اتبعوا المرسلين‏‏ }‏‏ ، و حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال ‏‏:‏‏ ‏‏{ ‏‏أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله‏‏ }‏‏ ، و علي بن أبي طالب و هو أفضلهم ‏‏، ( كنز العمال : 32898.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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