هذه العادة عادة تجذب المال بطريقة لا تتوقعها مذكورة في القرآن الكريم جربها وشاهد النتيجه التي ستغير حياتك

الرياض - محمد الاطلسي - عنا نرى اسم الموضوع يتجه الجميع إلى الشغف إلى قراءته لمعرفة ما وهي الطرق التي تؤدي إلى زيادة الأموال فالطرق معروفة قد حثنا الرسول والقرآن عليها منذ بداية العهد الإسلامي وهيا بنا نتعرف على أهم تلك الطرق من خلال هذا المقال.­ ­

الاستغفار

نعيش جميعا في دوامة الحياة وكسب قوت اليوم ومع حدوث الأز المالية وارتفاع الأسعار فأصبح الإنسان في تضجر وسخط دائم ولكن استطعنا أن نجد له ب الطرق التي لها مثيل السحر وستجلب له الأموال بطريقة دائمة هذه الطرق هي..­ ­

الاستغفار: حثنا القرآن على الاستغفار لجلب الرزق وذلك لما ورد في آياته من قوله تعالى” استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنيين“ حيث نجد في هذه الآية الكريمة بأن

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بدايتها أمر استغفار للوصول إلى الرزق حيث حثنا الله فيها على ملازمة الاستغفار وأنه يرسل إلينا الأنوال الطائلة.