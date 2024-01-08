الكشف عن عارض يظهر على الساقين والكاحلين يشير إلى الإصابة بمرض قاتل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف خبراء عن عارض يدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني "الحاد" يظهر على الساقين والكاحلين. وأوضح الخبراء أنه من بين أحد أعراض تليف الكبد تورم الساقين والكاحلين، وهي حالة تُعرف باسم الوذمة.

وأشاروا إلى أن تلف الكبد يمكن أن يضغط على الوريد البابي الذي ينقل الدم من الجهاز الهضمي والمرارة والبنكرياس والطحال إلى الكبد، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في مناطق معينة، ويمكن أن يؤثر هذا التورم أيضا على القدمين والبطن.

وتشمل علامات الوذمة: - تورم أو انتفاخ الكاحلين أو القدمين أو الساقين.

- البشرة اللامعة أو المشدودة.

- التغيرات في لون الجلد، وعدم الراحة، والتصلب والخدوش عند الضغط على الجلد.

وقال الخبراء، إذا كنت تعاني من وذمة غير مبررة، يجب عليك التحدث إلى الطبيب، خاصة إذا كانت مصحوبة بعلامات أخرى لمرض الكبد الدهني.