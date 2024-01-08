مقيم يمني يسمي ابنه على اسم صديقه السعودي وماحصل بعدها مفاجأة!!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو إهداء مشهور سناب شات غازي الذيابي وافد يمني 30 ألف ريال لابنه الذي سماه على اسمهوأظهر الفيديو المتداول عدد من الأشخاص يحتفلون مع وافد يمني ويقدمون له التهنئة، وأثناء ذلك تحدث غازي الذيابي قائلا: " وش السالفة، وش القصة يا ولد"، ورد شاب قائلا: " الرجل جاه اتصال وقالوا له جاك مولود".

وقال اليمني موجها حديثه ل "غازي الذيابي" أنه سمى ابنه "غازي" على اسمه، مشيرا إلى أنه رزق بالطفل بعد 10 سنوات.

ورد غازي قائلا: " أبشر بالسمايا.. سماوة غازي اليمني من غازي السعودي 30 ألف ريال".