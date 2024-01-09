السجن و غرامة على مواطن سعودي ووافدين من جنسية عربية بسبب هذه التهمه

الرياض - محمد الاطلسي - فرغت نيابة المخدرات بالمملكة العربية السعودية من إجراءات التحقيق مع عصابة من تجار ومروجي المخدرات، يتكون من مواطن سعودي ووافدين من العرب بتهمة استقبال وإدخال أكثر من 250 ألف حبة من الكبتاجون المخدر بقصد الترويج والاتجار.وتبين من التحقيقات أن المتهمين أقدموا على استلام وإدخال كميات كبيرة من حبوب الإمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة على صحة العقل، وبلغت الكمية التي جلبوها 342 ألف حبة من خارج السعودية، قاموا بتخبئتها بداخل إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء الملك خالد الجوي بالرياض.

قصة القبض على المتهمين كاملة

وترتب على نتائج التحقيقات بحسب وسائل اعلام سعودية، أن أحد الوافدين هو قائد العصابة (التنظيم) قام بالسفر خارج المملكة أثناء وصول الشحنة إلى المملكة، وكلف المتهمين الآخرين باستلام الشحنة، وذلك من أجل أن يضمن عدم القبض عليه لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي كانت الجهات الأمنية تترقبها بشكل دقيق ومحكم، وذلك حتى عاد القائد إلى المملكة مرة أخرى، وتم القبض عليه وعلى جميع المتهمين بالجريمة الواضحة والمشهود عليها بالأدلة والبراهين.

الحكم بالسجن والغرامة

وبعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتقديم أدلة الثبوت، صدر بحقهم حكما يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وجاء تفصيل الحكم كما يلي:

السجن لأحدهم مدة (25) سنة، والآخرين لمدة (15) سنة لكل واحد منهما.

غرامة مالية بلغت (300000) “ثلاثمائة ألف ريال”.

وتم مصادرة وسائل التهريب الخاصة بهما.

إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء فترة عقوبتهما.