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اتفرج « الصالح» أكبر وافخم مساجد اليمن يصل الحالة مُزرية بصنعاء (مجموعة صور)

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الرياض - محمد الاطلسي - تحول جامع الصالح بصنعاء أكبر مساجد اليمن وأفخمها إلى كومة من الخراب والدمار بعد أن عاثت فيه المليشيات الانقلابية الحوثية خراباً ودماراً. ونُشرت مؤخراً صوراً لجامع الصالح وقد صار موقعاً لتعاطي القات فيه، كما تحول إلى مقر سكني للمليشيات، وموقعاً لتضحية الملابس على نوافذ المسجد. كما أظهرت الصور وجود مخلفات المياه الفارغة مرمية في المسجد، مع فرشات يتم الجلوس عليها لتعاطي القات، وهي عمليات تشويه لمسجد الصالح ولجميع المساجد التي وُجدت للعبادة والتقرب إلى الله. كما دخلت مياه الأمطار إلى داخل المسجد بسبب عدم وجود صيانة له وحولت المليشيا الحوثية المسجد إلى مسرح لعرض خطابات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وخطابات حسن نصرالله وغيرهم من الرموز الشيعية من خلال شاشات العرض في المسجد وتحويل الدور الأرضي إلى مسكن للعناصر الحوثية التي تتلقى التدريب والتعبئة فيه. وحاولت المليشيات خلال السنوات الماضية تغيير اسم الجامع من "جامع الصالح" الى "جامع الشعب" غير أنها فشلت في فرض ذلك على الشعب.  

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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