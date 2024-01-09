طريقة مذهلة لصنع مسحوق الغسيل الجل في المنزل لنظافة لا تقاوم ورائحة تأسر الأنفاس.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - مسحوق الغسيل هو منتج أساسي في أي منزل، فهو يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نظافة الملابس وإزالة البقع والأوساخ. بسبب ارتفاع أسعار جميع أنواع المنظفات والحاجة المستمرة إليه في التنظيف، يجب علينا البحث عن حل موفر. لذلك، سنقدم لكم طريقة تحضير مسحوق الغسيل في المنزل بأنفسنا بدلاً من شراءه، وذلك لتوفير الكثير من الأموال والحصول على منتج ذو جودة عالية.

المكونات كوب واحد من مسحوق البوراكس كوب واحد من الصابون المبشور (يمكن استخدام صابون الزيت أو الصابون الغسيل) كوب واحد من صودا الخبز كمية من الماء المغلي جيدًا أربعة لتر من الماء الفاتر نصف كوب من معطر الملابس المفضلة لديك طريقة التحضير

1. ارتدي قفازات عند البدء في التحضير.

2. قومي بإحضار وعاء كبير واملأيه بالماء المغلي.

3. أضيفي كوب الصابون المبشور إلى الماء وقومي بالتقليب حتى يذوب الصابون تمامًا في الماء.

4. ثم أضيفي كوب مسحوق البوراكس وكوب صودا الخبز إلى الوعاء وقومي بمزج جميع المكونات معًا.

5. بعد ذلك، أضيفي أربعة لتر من الماء الفاتر إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يمتزج جيدًا.

6. أخيرًا، أضيفي نصف كوب من معطر الملابس المفضلة لديك واستمري في الخلط حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

كيفية تحضير مسحوق الغسيل الأوتوماتيك في المنزل إذا كنت تبحث عن طريقة لتوفير المال والحصول على نظافة مثالية لملابسك، فإن تحضير مسحوق الغسيل الأوتوماتيك في المنزل هو الحل الأمثل. يمكنك تحضير هذا المسحوق بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

المكونات: كيلو واحد من بودرة البوراكس. كيلو واحد من بيكربونات الصوديوم (الكربوناتو). قطعة من الصابون (يفضل استخدام صابون الغسيل). الخطوات:

1. بدايةً، قومي ببشر الصابون جيدًا حتى تحصلي على حوالي كوب من الصابون المبشور.

2. في وعاء كبير، قومي بمزج بودرة البوراكس وبيكربونات الصوديوم معًا.

3. ثم، أضيفي الصابون المبشور إلى الخليط وقومي بخلطهم جميعًا جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

4. يمكنك تحميص هذا المزيج في الفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، هذه الخطوة اختيارية وتهدف إلى تجفيف المكونات وتفتيتها بشكل أفضل.

5. بعد التجفيف، اتركي المزيج يبرد تمامًا.

6. قومي بتعبئة المسحوق في عبوات مناسبة للاستخدام.

استخدامات مسحوق الغسيل الأوتوماتيك المنزلي يمكن استخدام مسحوق الغسيل الأوتوماتيك المنزلي لغسل الملابس في الغسالات بكفاءة عالية والحصول على نظافة مثالية. يمكن استخدامه للملابس البيضاء والملونة على حد سواء.

للملابس البيضاء: إذا كنت ترغب في استخدام مسحوق الغسيل الأوتوماتيك للملابس البيضاء فقط، يمكنك إضافة ربع كيلو من ملح الليمون وربع كيلو من النشادر لتحسين أداءه في تبييض الملابس وإزالة البقع.

الاستفادة من تحضير مسحوق الغسيل الأوتوماتيك في المنزل تحضير مسحوق الغسيل الأوتوماتيك في المنزل له العديد من الفوائد. فهو يساعدك على توفير المال عن طريق استخدام مكونات بسيطة ورخيصة. كما يمكنك تخزين المسحوق في زجاجة فارغة واستخدامه عند الحاجة، مما يسهل عليك عملية الغسيل ويوفر لك الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسحوق الغسيل الأوتوماتيك المنزلي يعطي نتائج تنظيف ممتازة ويزيل البقع بشكل فعال.

استمتع بنظافة مثالية وتوفير المال مع مسحوق الغسيل الأوتوماتيك المنزلي باستخدام مسحوق الغسيل الأوتوماتيك المنزلي الذي قمت بتحضيره بنفسك، يمكنك الاستمتاع بنظافة مثالية لملابسك وتوفير المال في نفس الوقت. تجربة هذه الوصفة البسيطة واكتشف الفرق في نتائج الغسيل.