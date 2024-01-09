الهند تعيد المسافرين اليمنيين من مطاراتها.. والقنصلية اليمنية تكشف السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف القنصلية اليمنية بالهند ان السلطات الهندية تقوم يإعادة المسافرين اليمنيين من مطاراتها.

القنصلية اليمنية تكشف اسباب اعادة الهند للمسافرين اليمنيين من مطاراتها

و قالت القنصلية : لاحظنا في الفترة الأخيرة إرجاع بعض المسافرين من بعض المطارات الهندية غير مطار مومباي بدعوى أن المسافر القادم للعلاج أو للعمل التجاري حصل على الدعوة من ولاية أخرى غير التي يريد الدخول إليها.

وأضاف : ورغم أنه لا يوجد قانون ينص على ذلك إلا أنه من السهل جداً الالتزام بدخول الهند عبر الولاية أو المدينة التي أرسلت منها الدعوة

وأختتمت : لهذا نأمل من الجميع التحديد المسبق للمدينة التي سيصلوا إليها وطلب الدعوة منها وعدم الاختيار العشوائي لمطار الوصول حتى لا يتعرضوا لمشاكل يمكن تجنبها بسهولة.