سؤال اثار حيرة الجميع.. لماذا سورة الفاتحة دون غيرها خصت للقراءة عـLـي المــتوفي !!

الرياض - محمد الاطلسي - لعله من الأمور التي تشغل الكثيرون ممن يعرفون فضل سورة الفاتحة العظيم، و التي تعد من أعظم سور القرآن الكريم بحسب ما جاء في نصوص كثيرة بالسُنة النبوية الشريفة، وهو ما يجعل السؤال عن ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت أحد طرق الاستدلال عـLـي فضلها، خاصة وأن قراءة سورة الفاتحة للميت من الأمور المتداولة بين الناس، ولعل ارتباط سورة الفاتحة بعبادة الصلاة، أحد أركان الإسلام الخمسة وعماد الدين، حيث لا يقـ، ،ـبل الله صلاة العبد دون قراءة سورة الفاتحة ، فهذا يشير إلى فضلها العظيم ويثير الاستفهام عن ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت لعل بها يبدل الله تعالى حال |لـoــيت في قـ، ،ـبره من عــذ|ب إلى نعيم، ويشمل |لـoــيت رحمات ونفحات سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن.ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت ، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفاتحة هي السورة الوحيدة التي تقرأ في صلاة الجنازة، فلا Oـــ|نع من قراءتها ووهب ثوابها للميت، منوهًا بأن الجمع بين قراءة الفاتحة والدعاء له أولى من الترجيح فكلاهما صحيح، أنه يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم، وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين.

وأشار في إجابته عن سؤال ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت ، إلى أن الفاتحة ما هي إلا دعاء فالأحناف يرون أن صلاة الجنازة دعاء، فقراءة الفاتحة ووهب ثوابها للمتوفى والدعاء له والصدقة عنه كل هذا جائز وكل هذا يصل الى |لـمــيت بإتفاق علماء الأمة.

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت ، ورد أن أفضل سور تقرأ للميت منذ الاحتضار وحتى بعد دفنه وتركه في القبر، أوجزها العلماء في خمس سور هي: «الفاتحة، والبقرة فاتحتها وخاتمتها، الإخلاص، والتكاثر، ويس»، مستدلين بما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسـgل الله -صلى الله عـLــيه وسلم- يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَليُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ»، أخرجه الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح، وفي رواية: «بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ»، بدلا من «فَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت ، جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة عـLـي الجنازة؛ لما فيها من الخصوصية في نفع |لـoــيت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها، فيما جاءت السنة بقراءة سورة يس عـLـي الموتى، في حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عـLــيه وآله وسلم- قال: «اقْرَؤُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال القرطبي في التذكرة: “وهذا يحتمل أن تكون القراءة عند |لـoــيت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره”.ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت ، الراجح من أقوال أهل العلم أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، سواء سورة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم، لأن من عمـــل عملا ملك ثوابه ومن ملك شيئا فله أن يهبه لمن شاء ما لم يقم بالموهوب له Oـــ|نع من الانتفاع بالثواب، ولا يمنع منه إلا الكفر، فلك أن تقرأ الفاتحة وتهدي ثوابها لروح |لـoــيت إذا Oــ|ت عـLـي قـ، ،ـبره أو كنت في بيتك.