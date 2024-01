تفاصيل هجوم الحوثي المعقد بالبحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي -

في هجوم هو الـ 27 في سلسلة الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، شنت جماعة الحوثي اليمنية عملية معقدة على عشرات السفن، أمس الثلاثاء.

ففي بيان مفصل، كشفت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، كيف تمكنت طائراتها بمعاونة قوات تحالف (حارس الازدهار) من إسقاط 18 طائرة مسيّرة وصاروخين من نوع كروز مضادين للسفن، بالإضافة إلى صاروخ باليستي مضاد للسفن في التصدي لهجوم بحري حوثي أمس.

كما وصفت الهجوم الذي يحمل الرقم 27 في سلسلة الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر منذ إعلان الحوثيين منع السفن التي تحمل بضائع لإسرائيل من المرور في 19 نوفمبر تشرين الثاني، بأنه "معقد بطائرات مسيرة وصواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن".

إلا أنها أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في هجوم الحوثيين المشار إليه.

في حين رأى مسؤولون عسكريون أميركيون أنه ربما كان أكبر هجمات الجماعة وأكثرها تعقيدا ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

Houthi Attack on International Shipping On Jan. 9, at approximately 9:15 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched a complex attack of Iranian designed one-way attack UAVs (OWA UAVs), anti-ship cruise missiles, and an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled… pic.twitter.com/KWPRidwiWI— U.S. Central Command (@CENTCOM)