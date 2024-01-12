الإعلان عن موعد أول أيام شهر رجب

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، الأربعاء، موعد أول أيام شهر رجب للعام 1445 هجرية. وأكدت الجمعية في بيان لها، أن يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، هو أول أيام شهر رجب فلكياً. المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البيان: الجمعية الفلكية اليمنية تعلن فلكيا عن بداية شهر رجب 1445 هجرية يحدث الاقتران المركزي للشمس والقمر حوالي الساعة 2:58 عصراً من يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م، وفي ذات اليوم بالنسبة لمطلع اليمن التاريخي (مدينة الحديدة) يغرب كلا من القمر والشمس في وقت واحد ومنه استحالة مكوث الهلال بعد غروب الشمس. وعليه تعلن الجمعية الفلكية اليمنية فلكيا بان الجمعة متمم لشهر جمادى الآخرة والسبت الموافق 13 يناير 2024 هو بداية شهر رجب للعام 1445 هجري. صادر عن الجمعية الفلكية اليمنية بتاريخ - الاربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 هجرية الموافق 10 يناير 2024م. المهندس/ محمود ابراهيم الصغيري – رئيس الجمعية القاضي / يحيى بن يحيى العنسي – الامين العام للجمعية الباحث الفلكي/ عدنان الشوافي – مدير العلاقات بالجمعية