ماهي المواقع التي استهدفتها الغارات الجوية البريطانية الامريكية في اليمن؟ .. الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - اغارت طائرات حربية امريكية وبريطانية فجر يوم الجمعة مستهدفة مواقع عدة في الاراضي اليمنية. واستهدفت الغارات الجوية مناطق في صعدة وحجة وصنعاء والحديدة . وقال سكان محليون ان الغارات الجوية التي وقعت استهدفت مناطق التحيتا بالحديدة ومناطق في صنعاء وصعدة وحجة . وسمع دوي انفجارات هائلة وكبيرة في حين لم ترد اي تقارير عن ضحايا حتى اللحظة . واستهدفت عدد من الغارات الجوية قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء الدولي . وفي الحديدة، استهدفت محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد. وتم استهدف معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة.، كما شنت غارات على جبل الصمع غربي مدينة صعدة وغارات على منطقة طخية بمديرية مجز.

وفي تعز تم استهدف مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية. و في حجة تم استهدف المطار بمديرية عبس.