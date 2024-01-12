أوراق هذه الشجرة المباركة تقلل من تركيز الجلوز .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - تشير الدراسات إلى أن أوراق الغار قد تساعد في محاربة مقاومة الأنسولين، وهي حالة يعاني منها العديد من مرضى السكري من النوع 2. فمركبات الفلافونويد الموجودة في أوراق الغار تساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين وتعزيز عملها. وبالتالي، قد يساعد استهلاك أوراق الغار في الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم وتحسين إدارة مرض السكري.

4. تخفيف التهابات الجهاز تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفلافونويد والأنثوسيانين التي قد تساعد في تقليل التهابات الجهاز الهضمي. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات مثل الغازات والانتفاخ والإسهال.

5. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين التي تساعد في تقليل التهابات الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغي

6. تحسين صحة الجهاز التنف

تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا التي قد تساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي وتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية المزم

7. تحسين صحة الجهاز المناعي

تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير إيجابي على قوة الجهاز المناعي والحماية من الأمراض والعدوى.

بالإضافة إلى فوائدها الصحية، يمكن استخدام أوراق الغار في الطهي لإضفاء نكهة فريدة ولذيذة على الأطباق. ويمكن أيضًا استخدامها في صنع الشاي العشبي أو العصائر الطبيعية للاستمتاع بفوائدها الصحية.

يمكن للجذور الحرة في الجسم أن تتسبب في تلف خلايا البنكرياس وتؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. يقوم البنكرياس بإنتاج الإنسولين الذي يساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز في الجسم، وعندما تتلف خلايا بيتا في البنكرياس، فإن إنتاج الإنسولين قد ينخفض.

تعتبر أوراق الغار فعالة في تعزيز إفراز الإنسولين، كما أن خصائصها المضادة للأكسدة يمكن أن تحمي البنكرياس من تلف الجذور الحرة.

تحتوي الأعشاب مثل أوراق الغار على مركبات مثل الترايتيربينويد واليوجينول واللينالول ومضادات الأكسدة، والتي ترتبط بالتحكم في مرض السكري ومنع حدوث مضاعفاته.

تعمل أوراق الغار والعرق السوس والزعتر كمضاد لمرض السكري، حيث تحتوي على مركبات حيوية يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتخفيض مستوى الجلوكوز والكولسترول في الجسم.