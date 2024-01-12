جماعة الحوثي تكشف حصيلة الهجوم الأمريكي البريطاني على 5 محافظات يمنية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت مليشيا الحوثي، عن مقتل عدد من عناصرها خلال الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع تابعة لها في خمس محافظات خلال الساعات الماضية.

وقال بيان للناطق العسكري للمليشيات الحوثية يحيى سريع إن أمريكا وبريطانيا استهدفت مواقعها "بثلاثٍ وسبعينَ غارة".

وأوضح البيان أن الغارات "استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى مقتل خمسةِ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ" من مقاتليها. وأضاف البيان "إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب".. مؤكدًا أن مليشياته "لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ...". وأكد البيان استمرار في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.

وفي وقت سابق قال أحد المسؤولين الأمريكيين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "بينما نتوقع تماما أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص قدرة الحوثيين وإضعافها، وبالتأكيد مع مرور الوقت تقليل قدرتهم ورغبتهم في شن هذه الهجمات، فإننا لن نتفاجأ برؤية نوع من الرد"، حسبما أفادت "سكاي نيوز".

وأضاف أن "الضربات على اليمن كانت موجهة بدقة ضد القدرات العسكرية للحوثيين وسعينا لتجنب الأضرار الجانبية." مشيرا إلى أنه "لا نية للتصعيد بعد الضربات على الأهداف الحوثية"