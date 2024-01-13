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نهى النبي ﷺ عن دفن الموتى ليلا ؟هل تعلم لماذا؟

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الرياض - محمد الاطلسي - قال رسول الله ﷺ

 

لا تدفِنُوا موتاكم بالليلِ ، إلَّا أنْ تُضْطَّرُّوا

 

الراوي : جابر بن عبدالله | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7268 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن ماجه (1521) واللفظ له، وأحمد (14145) بمعناه

 

 

 

شرح الحديث :

 

 

 

علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الآدابَ الشَّرعيَّةَ كُلَّها، وهنا يُرشِدُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى بعضِ الآدابِ الخاصَّةِ بالمَوتى، مِثلَ عَدَمِ الدَّفنِ ليلًا إلَّا للضَّرورةِ، فيقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “لا تَدفِنوا مَوْتاكم باللَّيلِ”؛ قيل: إنَّ النَّهيَ عن الدَّفْنِ لَيلًا؛ حتى يُصَلِّيَ عليه ناسٌ كَثيرونَ، أَكثرُ مِمَّن يُصلُّون عليهِ ليلًا.

 

 

 

وقيل: لأنَّهم كانوا لا يُحسِنون أكْفانَ مَوْتاهم، ويَدْفُنونَهم باللَّيلِ، “إلَّا أْن تُضْطرُّوا”، أي: إلَّا أنْ تَخافوا ضَرَرًا كخَوفٍ من تَغيُّرِ جَسَدِ الميِّتِ من حَرارةٍ ونَحوِها، أَو نَحْوِ فِتْنَةٍ؛ فيكونُ الأوْلى التَّعْجيلَ بدَفْنِه ولو كان ذلك في اللَّيلِ

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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