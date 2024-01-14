اتفرج بالوثيقة الأردن تمنع استيراد المواد الغذائية من اليمن لهذاالسبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - �لبت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من التجار التريث باستيراد بعض المواد الغذائية من اليمن، وذلك عطفًا على قرار سابق بالسماح باستيراد بعض المواد الغذائية. ووفقًا لوثيقة نشرها موقع "عمون" الأردني، اليوم أن الوزارة قد حددت مدة التريث باستيراد المواد الغذائية من اليمن، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء الأردني يتعلق بموضوع الاستيراد. وفي وقت سابق أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أنه تقرر السماح باستيراد مواد غذائية من اليمن. واشترطت الوزارة، في تعميم أن يتم فحص كل إرسالية من قبل الجهة المعنية وزيادة عدد العينات العشوائية المفحوصة من كل إرسالية. وأكدت وزارة الصحة الأردنية، في تعميم آخر، أنه تقرر السماح باستيراد المواد التالية من اليمن؛ السمك والمنتجات البحرية، الحبوب والبقوليات، والعسل، والمواد الغذائية المعلبة، والبهارات والتوابل، والأغذية المجففة. وأشارت إلى أن القرار جاء بتنسيب من لجنة الأوبئة.