الصين تعقب بعد الضربات الأمريكية- البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن؟

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الصين، الجمعة، إنها قلقة إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ودعت إلى ضبط النفس، في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية -البريطانية المشتركة على أهداف الحوثيين في اليمن.

وفي مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بكين "تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، لمنع الصراع من التوسع".

وأضافت المتحدثة: "نحن مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف وتهدئة التوترات من أجل الحفاظ بشكل مشترك على أمن الممر المائي الدولي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و8 دول أخرى أصدرت بيانا مشتركا، الجمعة، بشأن الضربات ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وجاءت الضربات الأمريكية- البريطانية المشتركة بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم "السافرة" على السفن التجارية في البحر الأحمر الحيوي تجاريا.

وكانت الصين وروسيا من بين الدول الأربع التي امتنعت عن التصويت على القرار.