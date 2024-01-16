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فتوى صادمة.. شيخ سعودي يعتبر هذا النوع من الرياضة شرك بالله.. لن تصدق ماهي؟

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الرياض - محمد الاطلسي - قال الشيخ " فهد القرني" إن ممارسة رياضة اليوجا شرك بالله.

وحذر الراقي ومفسر الأحلام فهد القرني الفتيات من اليوجا ووصفها بالشرك.

 

وردا على متابعة قالت خلال مقطع فيديو : "قبل 8 سنوات كان يجي لي إلهام"، قال: " ما هو إلهام، إياكي طرق هذه الأبواب".

وقاطعته المتابعة قائلة : " ما طرقت" فرد المفسر: "ما طرقتي إلى الآن تبحثين وإلى الآن عندك اليوجا، وإلى قريب جدا تقرأين عن هذه الأشياء كلها وفي العمل وفي كل مكان".

وأرفق الروقي الفيديو بتعليق :"احذروا حتى من الخوض والمناقشة في علوم الطاقة وممارسات اليوجا "تنفسات"، والاستشعار وخداع النفس بالإلهام الإلهي والأبراج والكف والفنجان". وأضاف: " فهي شرك بالله "اتقوا الله".        

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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