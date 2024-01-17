لن تشتري القرنفل بعد اليوم.. طريقة زراعته في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وبكل احترافية

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر زراعة القرنفل من أكثر ما يرغب في معرفة خطواته الكثير حيث أنه يعتبر من أفضل أنواع النباتات التي يمكن أن نقوم بزراعتها منزليا كما أن له العديد من الفوائد الصحية التي تجذب الكثير من الناس لبدء زراعته، وذلك اعتمادًا على بذوره، ومن خلال ما يلي نتعرف على كيفية زراعة القرنفل الذي يعتبر من أفضل أنواع النباتات طيبة الرائحة المزهرة بشكل سريع، مع امتلائه بالكثير من الفوائد الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ولذلك نوضح لكل ربات البيوت أهم خطوات ومتطلبات زراعته، كما نتعرف على المزيد حول كيفية الاعتناء بأزهار القرنفل من خلال سطور هذا المقال الآتي

طريقة زراعة القرنفل أولا يمكنك أن تقومي بتوفير بعض المتطلبات الأساسية للزراعة والتي من أهمها اختيار الوعاء الملائم النظيف جيد التصريف، ومن ثم يمكنك أن تقومي بملئه بحوالي 5 سم تربة خاصه بالزراعة. انثري بعد ذلك البذور أعلى التربة وباعدي ما بينها، ثم قومي بتغطيتها جيدا بالقليل من التربة. يمكنك أن تستمري في ري البذور وذلك كي تصبح التربة رطبة، ومن ثم يتم تغليف الوعاء عن طريق استخدام كيس النايلون الشفاف وهذا ما يساعد في عمل صوبة بلاستيكية بشكل مصغر توفر بيئة نمو أفضل للبذور. بعد أن تنمو البذور إلى شتلات يمكنك نقلها إلى إصيص آخر متسع أو زراعتها في عدة أوعية والانتظار حتى تثمر حيث يتطلب الأمر الري بانتظام وتعريض النبات للشمس نمو الشتلات بشكل أسرع. يجب أن تعرضي البذور للضوء مباشرةً حتى تنمو أسرع كما يجب أن توضع البذور بمكان بارد حال تيسر هذا الأمر. قص أي أوراق ميتة أو تالفة في النبات وهو ما يشجع النبات على زيادة النمو. لا يفضل إضافة السماد بزراعة القرنفل مع عدم المبالغة، أو الإكثار في كمية الماء المطلوبة للري، والتوقف تماما عن إضافة أي مياه ساخنة، فذلك قد يتسبب في الإضرار بشتلة القرنفل، ويعمل على وقف نموها تماما