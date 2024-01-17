بالتقسيط.. اشتري ايفون ١٤ برو ماكس سعة ١ تيرا من جرير السعودية.. اتفرج مواصفاته الجبارة

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر هاتف iPhone من بين الأجهزة الرائدة التي لا تحتاج الى تقديم حيث يحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم وفي المملكة العربية السعودية يمكن الحصول على هذا الهاتف الرائع من جرير بنظام التقسيط، مع توفر نماذج ذات سعة تخزين كبيرة. يتميز هاتف iPhone بمواصفات فريدة تعكس جودته العالية والدقة في صناعته يعتبر هذا الهاتف محط أنظار الكثيرين بمختلف الأعمار ويحظى بطلب كبير لما يقدمه من تكنولوجيا متقدمة وتجربة استخدام فريدة من خلال جرير، يمكن للأفراد الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة والحصول على أحدث اصدارات الآيفون بطرق ميسرة من خلال نظام التقسيط. يوفر هذا الهاتف تجربة فريدة للمستخدمين مما يجعله من الأجهزة المرغوبة بشدة في السوق.

ايفون برو ماكس سعة ١ تيرا في جرير اعلنت جرير مؤخرا عن توفر هاتف iPhone Pro Max بسعة تخزين تصل الى ١ تيرابايت مع اتاحة ألوان عصرية وجذابة في المملكة العربية السعودية تم تسهيل عملية الحصول على هذا الهاتف الرائع من خلال نظام التقسيط الذي قدمته الشركة وذلك للتسهيل على الزبائن الاستفادة من الميزات الفريدة للجهاز خاصة مع ارتفاع سعره النسبي. وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية تم تخفيض سعر الهاتف الى ٤٩٥٠.٦٠ ريال سعودي بدلا من ٦٦٩٤.٧٠ ريال سعودي كقيمة ابتدائية يأتي الهاتف بسعة تخزين هائلة تبلغ ١ تيرابايت الى جانب ذاكرة عشوائية بحجم ٦ جيجابايت مما يوفر تجربة استخدام سلسة وفعالة من جهة أخرى، يأتي الهاتف مع ضمان لمدة ٣ شهور عند الشراء من جرير مما يعزز ثقة العملاء في جودة وأداء الجهاز.

مواصفات هاتف ايفون برو ماكس الجديد يتميز هاتف iPhone Pro Max بسلسلة من المواصفات التي تعكس جودته الفائقة مما يجعله من بين الهواتف الأكثر مبيعا في السوق ومن بين أبرز مواصفاته: الوزن الخفيف للهاتف يبلغ 240 جراما مما يجعله مريح وغير مزعج، بأبعاد تبلغ 160.7 ملم في الطول، و 77.6 ملم في العرض و 7.85 ملم في السمك. الدعم لشريحتين من نوع Nano SIM و eSIM. تصميم واجهة الهاتف من السيراميك المتين مما يوفر الصلابة والوضوح. السطح الخلفي للهاتف مصنوع من الزجاج المركب واستخدام الاستانلس ستيل في اطار الهاتف الجانبي. مقاومة الماء بقدرة تصل الى 6 أمتار لمدة تصل الى نصف ساعة حسب الدراسات المجراة. معالج A16 Bionic يعتمد على تكنولوجيا 4 نانومتر. توفر الهاتف في جرير بأربعة ألوان فريدة منها اللون الفضي اللامع واللون الأسود الفاخر واللون الذهبي الأنيق واللون الأرجواني.

مميزات التصوير في ايفون برو ماكس الجديد يعتبر iPhone Pro Max الجديد الخيار الأمثل لعشاق التصوير حيث يتمتع بميزات تصوير متقدمة تشمل ٣ كاميرات عالية الجودة: كاميرا السيلفي الأمامية بدقة ١٣ ميجابكسل، مع دعم للأوتوفوكس وعدسة تدعم التثبيت البصري وتقنية Face ID الحديثة. الكاميرا الخلفية ثلاثية، مع دقة ٤٨ ميجابكسل للكاميرا الرئيسية و ١٢ ميجابكسل للكاميرتين الثانية والثالثة. تتضمن الكاميرا الخلفية تقنية TOF 3D التي تدعم نظام العزل وتحسين تأثيرات البورتريه في التصوير. بهذه المواصفات يقدم iPhone Pro Max تجربة تصوير فائقة الجودة والدقة مما يجعله الاختيار الأمثل لهواة التصوير والابتكار في عالم التقنية.