تحرك مفاجئ من السعودية لتحرير المملكة من قبضة الدولار!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن وزير المالية السعودي في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي أن المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم العربي، تدرس حاليًا إمكانية إصدار سندات مقومة باليورو.

التنويع في العملات يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية المملكة للتنويع في مصادر التمويل، حيث تسعى لجمع الأموال من خلال إصدارات الدين العام بعملات مختلفة. وقد أشار وزير المالية إلى أن اليورو قد يكون العملة المحتملة التي ستتم دراستها لإصدار السندات.

السعودية تدرس أيضًا جمع الديون بعملات أخرى بالإضافة إلى اليورو، أعلن الوزير أن الحكومة السعودية تدرس أيضًا إمكانية جمع الديون بعملات أخرى مثل اليوان. يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل.

إصدارات الدين العام المقومة بالدولار يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت السعودية بإصدار سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار هذا الشهر. وبذلك، يصل إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها المملكة من خلال إصدارات الدين العام المقومة بالدولار إلى نحو 60 مليار دولار منذ العام 2016.