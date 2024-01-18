عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر.. تفاصيلها

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت بريطانيا، الأربعاء، انباء عن تسجيل عملية بحرية جديدة لقوات صنعاء تعد الرابعة في غضون يومين.

وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن شركة امبري للأمن البحري بأن 3 زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات ترفع علم مالطا بالقرب من اليمن.

ولم تحدد الشركة البريطانية وضع السفينة او من يقف وراء العملية التي يرجح انها لإجبار السفينة على تغيير مسارها بعيدا عن الموانئ الإسرائيلية.

وتعد العملية الرابعة منذ الاثنين حيث أعلنت قوات صنعاء استهداف سفينتي شحن مرتبطة بإسرائيل احدها في خليج عدن وأخرى بالبحر الأحمر في حين تحدثت بريطانيا عن حادثة أخرى قبالة ميناء عصب الارتيري.