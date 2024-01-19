نجم ريال مدريد الذي يكره العرب ويمارس العنصرية ضدهم.. لن تصدق من هو؟

الرياض - محمد الاطلسي - تصرفات غريبة يقوم بها توني كروس لاعب فريق ريال مدريد على مدار الفترة الأخيرة، وهي غير مفهومة وغير مبررة بالمرة، إن كان على مستوى تصريحاته الغير عقلانية أو على صعيد ما يقوم به خارج الملعب أو أثناء الاحتفالات.

توني كروس أثبت أنه أسوأ لاعب في الريال بعد لقطة غريبة جدًا حدثت منه ، وذلك بعدم ارتدائه القميص الخاص بالاحتفال بلقب بطولة السوبر الإسباني مثل بقية زملائه، والذي يحمل كلمة “Champion – أبطال” والرقم 13 باعتبارها رقم اللقب في تاريخ الميرينجي.

تصرف غير مفهوم من لاعب ريال مدريد حيث فسر بعض الصحفيين سبب رفض الارتداء كون القميص كتب عليه باللغه العربيه والجميع يعرف عداء اللاعب وعنصريته ضد العرب بكل اسف .