اتفرج لحظة اصطدام سفينتين حربيتين بريطانيتين فيديو و صور

الرياض - محمد الاطلسي -

أظهر فيديو متداول نشرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وقوع حادثة اصطدام غريبة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما في ميناء بمملكة البحرين.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن السفينة البريطانية “إتش إم إس تشيدينغ فولد” القتالية العالية التقنية، اصطدمت بسفينة “إتش إم إس بانغور”، والسفينتان متخصصتان في البحث عن الألغام البحرية.

ونقلت عن مصادر في البحرية البريطانية، قولها: “نحن على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين”.

وبحسب المصادر، حدث ثقب كبير في الهيكل الخارجي لسفينة “بانغور”، بالإضافة إلى أضرار داخلية ولكن لم تقع إصابات.. مشيرة إلى أن السفينتين خرجتا عن الخدمة مؤقتا.

كما أكدت وسائل الإعلام البريطانية، أنه تم فتح تحقيق رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفا للغاية خصوصا وأن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين يقدر بملايين عدة من الدولارات.

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كما نشر ناشطون في وسائل التواصل صورة لحادثة صدام البارجتين الحربيتين البريطانيتين في ميناء البحرين الدولي مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس، وبأنها قابلة للكسر (كراتين)