زيت الزيتون في هذه الحالة يدمر أهم 3 أجهزة في الجسم ويحول حياة الإنسان إلى جحيم.. احذرها فورا

الرياض - محمد الاطلسي - من المعروف إن زيت الزيتون من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الدهون الصحية الخالية من الكربوهيدرات والبروتين والغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، كما يتميز أيضاً بفائدة غذائية تساعد في الحفاظ على صحة القلب، وينصح به إختصاصيو التغذية في معظم الأنظمة الغذائية.

ورغم فوائد زيت الزيتون الكثيرة على جسم الإنسان إلا أن وضعه في الطعام بشكل كبير أحياناً يصبح ثقيل على الجسم ومن الصعب على الجسم أن يحتمله، فالإكثار منه يضرب 3 أجهزة في الجسم، وفيما يلي سنعرّفك إليها:

1- تناوله بكثرة على الريق يضرب المعدة.

2- تسمم الكبد.

3- يسبب التهاب القولون.