حلم كل النساء.. زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة هيحقق حلمك حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة .. جربيها فورا

الرياض - محمد الاطلسي - لا شك أن زيت الزيتون له فوائد مذهلة في العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم الشعر أو البشرة أو حتى للجنس، لكن حلم كل سيدة هو أن تتمتع بشعر رائع وجذاب، والشعر بالأخص يحتاج إلى عناية فائقة واهتمام كبير وتغذية بشكل معين حتى يصل إليه الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، وبإتمامك سيدتي لهذا المقال سوف تعرفين طريقة جديدة للمحافظة على الشعر وتغذيته بطريقة صحيحة حتى يصل له العناصر الغذائية التي يحتاجها، وستعمل هذه الطريقة على العناية بالشعر وزيادة كثافته وتغذية فروة الرأس و العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الخليط وهذا الخليط الخليط الموز وزيت الزيتون وهو يعد من الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الشعر. مكونات خليط الموز وزيت الزيتون – ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وموزة واحدة مهروسة، كما يمكنك زيادة الكمية بناء على كثافة الشعر وحسب حاجتك لها، ثم قومي بوضع زيت الزيتون على الموز، وقلبيها جيداً حتى تحصلي على كريم من زيت الزيتون والموز أو على شكل عجينة .

طريقة استخدام خلطة زيت الزيتون والموز للشعر ضعي الكريم الذي تم تحضيره من الموز وزيت الزيتون وقومي بتوزيعه على جميع أجزاء الشعر وبالأخص فروة الشعر التي لابد من العناية والإهتمام بها حتى يكون لها مظهر جيد وصحى، ثم اتركي الخليط على فروة الرأس لمدة ساعة تقريبا ثم اغسلي شعرك جيدا وتخلصي من جميع آثار الخليط باستخدام الماء، وكرري هذه الوصفة أسبوعيا حتى تحصلي على نتيجة مرضية لشعرك