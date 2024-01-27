ما يحدث بجسمك اذا تناولت زيت الزيتون على العسل والثوم .. لن تصدق النتيجة المذهلة؟

الرياض - محمد الاطلسي - الثوم والعسل وزيت الزيتون لكل من هذه المكونات فوائدها، ولكن ماذا سيحدث إن قمت بجمعها معاً؟

تأتي فوائد الثوم مع العسل وزيت الزيتون لتعزيز المناعة حيث أظهرت الدراسات التي تمت في أنابيب الاختبار أن الثوم يقتل الخلايا السرطانية ، كما أظهرت الدراسات التي تتضمن النساء بعض النتائج نفسها.

ووفقاً لدراسة صحة المرأة في ولاية أيوا والتي شملت ٤ آلاف امرأة في منتصف العمر فإن أولئك الذين يتناولون بشكل روتيني الثوم والفواكه والخضروات أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة ٣٥ ٪، وقد جاءت الفوائد من الثوم النيئ والمطبوخ وليس المكملات الغذائية.

ويعمل زيت الزيتون والعسل وزيت الثوم، كمضادات للالتهابات لذلك إذا كنت تعاني من التهاب في المفاصل أو العضلات قم باستخدام هذه المكونات الطبيعية في الحد من الآلام ،تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وتعمل هذه المكونات أيضاً على تقليل الكوليسترول السئ بالجسم والوقاية من أمراض القلب المختلفة ،الحفاظ على صحة البشرة والشعر حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الثوم والعسل وزيت الزيتون وخصائصهم المضادة للبكتيريا أن تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، إضافة إلي خصائص مضادة للبكتيريا وهذه الخصائص يمكن أن تقتل البكتيريا التي تؤدي إلى التسمم الغذائي بما في ذلك السالمونيلا والإي كولاي.