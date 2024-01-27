انت الأن تتابع خبر الفلكية ليلى عبد اللطيف تقولها بكل ثقة وتفاجىء الجميع وتحسم الجدل بما لا يدع مجالا للشك.. هذا المنتخب هو من سيفوز في النهاية. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت ليلى عبد اللطيف في حوار صحفي أن يفوز أحد المنتخبات العربية بكأس الأمم الأفريقية اللتي ستقام في ساحل العاج يوم 17 يناير 2024 .

ويبدو أن ليلى عبد اللطيف تتحدث عن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي سيشارك فيها المنتخب المغربي.

وكأس افريقيا يتنافس فيها المنتخب الجزائري والمصري والمغربي والتونسي مع عدة فرق أفريقية على الفوز بالكأس التي لم يفز بها المغرب منذ عام 1976.

وسبق أن تنبأت ليلى عبد اللطيف بتأهل منتخب عربي إلى نصف نهائي كأس العالم وهذا ما حققه المنتخب المغرب