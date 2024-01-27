انت الأن تتابع خبر “لاتحتاج الى الرجيم”.. زوجة الفنان أحمد السقا تكشف عن وصفة جبارة متوفرة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن بشكل كبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية المصرية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عن وصفة سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت وصفة الشوفان بالزبادي والتي تساعد على تنظيم الشهية وتمكنت من فقدان وزنها خلال فترة قصيرة.

تنظيم الشهية باستخدام الشوفان بالزبادي

وفقًا لمها الصغير، فإن الشوفان بالزبادي يعتبر وصفة سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم. يحتوي الشوفان على الألياف الغذائية التي تعمل على تنظيم الشهية وتشعرك بالشبع لفترة أطول، مما يساعدك على تقليل كمية الطعام الذي تتناوله خلال اليوم.

لتحضير هذه الوصفة، قم بخلط كوب من الشوفان مع كوب من الزبادي الطبيعي. ثم قم بترك الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة واحدة ليتمام عملية التخمير. يمكنك تناول هذا الخليط كوجبة خفيفة أو كوجبة إفطار صحية ومغذية.

اتباع نظام غذائي متوازن

لم يعتمدت مها الصغير فقط على الرياضة لإنقاص وزنها، بل اتبعت أيضًا نظامًا غذائيًا متوازنًا. يجب أن يشمل هذا النظام الغذائي الثلاث وجبات الرئيسية "فطار - غداء - عشاء". ينصح بتناول ثلاث وجبات رئيسية في اليوم بجانب تناول الفاكهة بطريقة غير عشوائية. يمكنك تناول ثمرة تفاح أو موز خلال اليوم، إلى جانب تناول الخضروات المتنوعة.

تناول الطعام الذي يمد بالطاقة

يجب أن تركز مها الصغير على تناول الطعام الذي يمد جسمها بالطاقة في وجبة الإفطار. يمكنها تناول الشوفان بالزبادي أو الزبادي المخفوق كوجبة إفطار صحية ومشبعة. أما في وجبة العشاء، فقد اعتمدت على أكلات مثل الزبادي أو الشوفان بالزبادي. إذا احتاجت إلى طاقة خلال فترة المساء، يمكنها تناول التوست البني مع الجبن أو البيض. ويجب أن تتوقف تمامًا عن تناول الطعام بعد السابعة مساءً.

نمط حياة صحي

يجب أن تتبع مها الصغير نمط حياة صحي للحفاظ على وزنها المثالي. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، يجب أن تتناول وجبات صحية ومتوازنة، وتشرب كمية كافية من الماء، وتنام لساعات كافية في الليل. كما يجب أن تتجنب المشروبات الغازية والوجبات السريعة والحلويات الغنية بالسكر.

الختام

تعد وصفة الشوفان بالزبادي والنظام الغذائي المتوازن والنمط الحياة الصحي أساسيات لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. قم بمحاولة تطبيق هذه النصائح والوصفة في حياتك اليومية لتحقيق نتائج ملموسة في فقدان الوزن والحفاظ على صحتك العامة

معلومات عن مها الصغير وأحمد السقا

تزوجت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير من الفنان أحمد السقا عام 1999 وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.