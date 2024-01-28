انت الأن تتابع خبر الشيخة جواهر تصدم وائل الدحدوح بمفاجأة غير متوقعة لدى وصوله الدوحة... تعرف على التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متطابقة عن منح الصحفي وائل الدحدوح هدية قيمة من الشيخة جواهر، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وبحسب هؤلاء النشطاء، فقد قدمت الشيخة جواهر نصف مليون دولار أمريكي للصحفي الشهير.

وصول وائل الدحدوح إلى الدوحة

وصل مراسل قناة "الجزيرة" القطرية في غزة، وائل الدحدوح، إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء الماضي. وقد أثار فيديو وصوله إلى قطر تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصة "إكس"، من مدونين وصحفيين. يهدف وائل الدحدوح من زيارته إلى قطر إلى تلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في يده إثر غارة جوية في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، والتي أدت إلى مقتل مصور الشبكة، سامر أبو دقة.

تعاطف واسع مع وائل الدحدوح

لقد أثارت قصة وائل الدحدوح تعاطفًا واسعًا من قبل الجمهور، حيث تعرض لإصابة خطيرة أثناء أداء واجبه كصحفي في غزة. وصوله إلى قطر وتلقيه العلاج يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به من الشيخة جواهر وزوجها الأمير تميم بن حمد. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الدعم السخي من الشيخة جواهر هدية قيمة للصحفي، مما يعكس الاعتراف بمساهمته الكبيرة في مجال الصحافة والإعلام.