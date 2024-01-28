انت الأن تتابع خبر ستفقدي 25 كيلو في 3 شهور.. سر رهيب لفقدان الوزن وتحسين صحتك اكتشف طريقة سعودية مذهلة وجباره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مواطن سعودي عن طريقة سحرية لإنقاص الوزن وبشكل سريع معلقا بالقول: “أقسم بالله نزل وزني 25 كيلو خلال ثلاث شهور فقط”.وقال خلال مقطع فيديو، إنه اتبع طريقة الكيتو دايت والصيام المتقطع، موضحا أنه عندما يستيقظ يتناول فنجان قهوة، ولا يتناول وجبة الإفطار، والساعة 12 الظهر يتناول طعام الغداء عبارة عن سلطة وبيض سواء مسلوق أو مقلي أو طاجن، وملعقة زيت زيتون.

وأشار إلى أنه يقضي 8 ساعات بعد الغداء لا يتناول خلالها أي أطعمة، ويتناول مشروبات فقط بدون سكر، ثم يتناول العشاء ” لحم أو دجاج أو أسماك”، وسلطة، ثم يصوم إلى الساعة 12 الظهر في اليوم التالي.

ولفت إلى أنه توقف عن تناول النشويات والسكريات والفواكه مثل الفراولة والتوت وجميع منتجات الألبان.وأوضح أن هذه الطريقة ساعدته على ضبط السكر،

ومقاومة الإنسولين ، والدهون الثلاثية، والكوليسترول، بالإضافة إلى أنه يعتبر رجيم بدون ترهل.

وكانت إحصاءات وزارة الصحة السعودية قد كشفت أن معدلات السمنة بلغت 59% بين السعوديين، تجاوز 28.7% منهم مصطلح زيادة الوزن وتم إدراجهم في فئة البدناء، وذلك في الفئة العمرية 15 عاما فما فوق.