انت الأن تتابع خبر موجودة بكل بيت.. عشبة من السماء مهمله معلقة منها تفتت الحصوات وتضبط السكر التراكمي وتنظف الكبد من الدهون والسموم وتعزز وظائف الكلى. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكزبرة هي عشبة تتميز برائحتها القوية وتحتوي بذورها المجففة على زيت عطري يستخدم كمنكه أو كدواء، وتستخدم البذور نفسها كتوابل تشبه الكمون والكراوية وتستخدم بذورها لإضافة نكهة للعديد من الأطعمة ولها فوائد صحية عديدة.

​​​​​وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن "الكزبرة" التي لا يخلو أي مطبخ منها، من النباتات العشبية التي "تكنس" السموم خارج الجسم، فتقيه من العديد من الأمراض.

فالكزبرة تساعد في تنقية كل من الكبد والكلى والبنكرياس.. فهي تساعد في تنقية الكبد من الدهون وتعزز وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية وتحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم.

فهذا النبات العشبي له فوائد لا تعد ولا تحصى، فهو غني بالمعادن التي تساعد في تنقية الجسم من السموم، كما أنه يجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم ويقوم بتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة.

وهناك عدة طرق لتحقيق الاستفادة العظمى من الكزبرة.. ومنها:

مياه الكزبرة

فهذه ربما تعد من أسهل الطرق لتناول الكزبرة. فيمكن غلي حزمة من الكزبرة الطازجة في 2 كوب من الماء النقي لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتصفيتها داخل زجاجة، ونشرب الماء بارداً على مدار اليوم. ونقوم بتكرار ذلك لعدة أيام، وسنلاحظ الفرق الكبير في صحة الجسم. فهذا الشراب فعال لصحة الكلى.

حساء الكزبرة والليمون

هذه طريقة أخرى لذيذة لتناول الكزبرة. فهذا الحساء يسهل تحضيره عن طريق غلي حزمة طازجة من الكزبرة في كوب واحد من الماء لمدة 15 دقيقة، ثم نخلط المكونات جيداً بعد إضافة القليل من كريمة الطهي والملح والفلفل والليمون، كما يمكن إضافة القليل من النشا للحصول على قوام سميك للحساء، الذي يفضل تناوله ساخناً.