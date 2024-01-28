انت الأن تتابع خبر هبة خيالية من الأمير تميم لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح عقب وصوله لقطر... تعرفوا على الهدية التي تعد الأضخم على مر العصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أهدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هدية قيمة لمراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، بعد وصوله إلى الدوحة لغرض العلاج.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منح الدحدوح الجنسية القطرية ومنزلاً فخماً في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل وائل الدحدوح مطار الدوحة على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.

وأعربت نقابة الصحفيين المصرية في بيان لنقيبها خالد البلشي، عن "الشكر لمصر والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر".

وأضافت نقابة الصحفيين المصرية في البيان أنها "تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح".

ووجه الدحدوح "الشكر لمصر ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة، على دعمهم له مشيرا إلى أنه "سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه"، وفق بيان البلشي.