ستدهشك الاجابة.. ماذا يفعل لحم الأرانب لصحتك؟

الرياض - محمد الاطلسي - قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد لحم الأرنب.

فوائد لحم الأرانب.. 1 – غذاء مفيد ومثالي جدا للمرأة الحامل: دائما ما تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء صحي وسريع الهضم وغني بالعناصر الغذائية ولحوم الأرانب غنية بالفيتامينات والبروتينات والمعادن كما أن ألياف لحمه سهلة الهضم والمضغ وذات طعم مستساغ وهو بذلك يعتبر غذاءا هاما للمرأة الحامل وللأطفال أيضا.

2- القضاء على السمنة:

ذكرنا أن لحوم الأرانب تحتوي على نسبة عالية من البروتينات ونسبة منخفضة جدا وقليلة من الدهون بالمقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، والبروتينات بالطبع هامة جدا للعمليات الحيوية بالجسم والكيلو جرام منه يحتوي على 350 سعرا حراريا وهو بذلك أقل أنواع اللحوم في نسبة السعرات الحرارية التي يمد الجسم بها ولذلك فلحجوم الأرانب تعتبر مصدرا جيدا للبروتين للأشخاص الذين يعانون من السمنة ويرغبون في فقدان الوزن.

3- لمرضى ضغط الدم:

يعتبر لحم الأرانب طعاما هام ومفيد جدا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم وهذا يرجع إلى احتوائه على نسبة قليلة جدا من عنصر الصوديوم بالإضافة إلى احتوائه على نسب متوازنة من العناصر الغذائية الهامة وبذلك فهو غذاء رائع بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

4- أمراض القلب: يعتبر لحم الأرانب أيضا غذاء جيدا لمرضى القلب حيث أنه خالي من الكولستيرول الضار على صحة القلب والأوعية الدموية مما يجعله غذاء جيدا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

5- تحافظ لحوم الأرانب على صحة العظام والأسنان ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الهام جدا في تكوين العظام والأسنان.

6- تحتوي لحوم الأرانب على البوتاسيوم والمغنيسيوم حيث أن لهما فائدة هامة في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ويقوي الجهاز المناعي ويحمي من السكتة الدماغية.

7- تعمل لحوم الأرانب على تعزيز الصحة الجنسية لاحتوائه على عنصر الزنك فهو يعالج النساء من العجم ويزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

8- تساعد على التخلص من فقر الدم والأنيميا نظرا لاحتواء لحوم الأرانب على نسبة عالية من عنصر الحديد الهام لتكوين الهيموجلوبين في الدم.

9- تساعد على بناء الأنسجة والعضلات وتقويتها وهذا يرجع لاحتوائها على نسبة من عنصر الفسفور

١٠- تساعد لحوم الأرانب على زيادة النشاط الذهني لاحتوائها على البوتاسيوم والزنك وغيرها من العناصر المفيدة جدا للجسم.