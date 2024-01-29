انت الأن تتابع خبر ستتحـول لياليـك الزوجية الى جنة.. استخدام القرنفل بهـذه الطريقة سيجعلك تشعر بأنك الحصان الرابح على سريرك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر نبات القرنفل أحد أشهر النباتات المتواجدة في يومنا هذا والتي تزرع في مساحات واسعة من الأرض. يمتاز هذا النبات بقيمته الغذائية والصحية الكبيرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة. وبالتالي، يعد القرنفل مثاليًا لتلبية احتياجات الجسم وتعزيز أدائه بكفاءة واقتدار. يحظى القرنفل أيضًا بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم منذ قرون عدة، ويُستخدم لأغراض غذائية متنوعة.

أصل القرنفل

القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة “Syzygium aromaticum”، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة “yrtaceae”. ينمو القرنفل في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويصل ارتفاع شجرة القرنفل إلى متوسط 8 إلى 12 مترًا.



استخدامات القرنفل

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في العديد من الأطعمة، ويُستخدم أيضًا كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى فوائده الطبية المتعددة والمفيدة. يعرف القرنفل في جزيرة العرب بأسماء مختلفة مثل العويدي أو المسمار. يستخدم القرنفل أيضًا بشكل شائع من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة إلى الأطباق.



القيمة الغذائية للقرنفل

تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6 غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية:

•

السعرات الحرارية: 21

الدهون: 1.32 غ

الدهون المشبعة: 0.35 غ

الكاربوهيدرات: 4.04 غ



الألياف: 2.3 غ

البروتينات: 0.39 غ

الكولسترول: 0



فوائد القرنفل للرجال

يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة. يمتلك القرنفل فوائد عديدة للرجال، حيث يمكن استخدامه كمنشط جسدي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي. وهو من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال. ومن فوائده للرجل ما يلي:

تنشيط مستويات هرمون التستوستيرون

يساعد تناول كمية صغيرة من

فوائد زهرة القرنفل للصحة العامة

تعزيز صحة العظام



تحتوي زهرة القرنفل على مركبات تعزز صحة العظام وتزيد من قوتها. وتعتبر مفيدة في حالة وجود مشاكل في العظام مثل هشاشة العظام. ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد فعالية هذه النتائج.



تعزيز المناعة

تعتبر زهرة القرنفل معززًا لمناعة الجسم. يوصف في الطب الأيورفيدا بعض النباتات كعلاج فعال لتعزيز وحماية جهاز المناعة للإنسان، ومن بين هذه النباتات زهرة القرنفل. ووفقًا للأبحاث، يحتوي برعم زهرة القرنفل المجفف على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تعزيز الدفاع الأخير

للجسم.تتمتع التوابل بشكل عام بخصائص مضادة للالتهابات وتخفيف الألم. أظهرت الدراسات التي أجريت على مستخلصات زهرة القرنفل أنها يمكن أن تقلل من الالتهاب الناجم عن الوذمة. يحتوي زهرة القرنفل على مركب يسمى الأوجينول، والذي يمكن أن يخفف الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم. يمكن العثور على هذا المركب في زهور القرنفل.

تحسين صحة الفم والأسنان

تقلل زهرة القرنفل من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة وتهيج الأسنان. تحتوي مستخلصات براعم زهرة القرنفل على مركبات يمكنها التحكم في نمو مسببات الأمراض الفموية التي تسبب العديد من أمراض الفم المختلفة.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة المنتجات الطبيعية، يمكن استخدام زهرة القرنفل لعلاج آلام الأسنان بفضل خصائصها المسكنة للألم أيضًا.