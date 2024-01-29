انت الأن تتابع خبر ساعات قليلة تفصل مصر على اسوء عاصفة في تاريخ البلاد.. الأرصاد تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل بيت.. وعلى المواطنين اتخاذ هذه الاجراءات من الآن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة اختلفت في الأيام الماضية عن الأسبوع السابق، وهناك انخفاضات في درجات الحرارةوأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة في فترة الليل، والصباح الباكر، تنخفض بنسبة كبيرة.وأوضحت أن اليوم سيكون هناك رياح تؤثر على البلاد سرعتها بين 30 لـ 45 كيلو متر على الساعة، على أغلب المحافظات، وأن هذه الرياح سينتج عليها عواصف رملية وترابية.

وأشارت إلى أن العواصف الرملية والترابية ستؤثر على القاهرة والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وتلك العاصفة ستتسبب في حجب الرؤية، ولذلك على الجميع الحذر من طقس الساعات المقبلة.

ولفتت إلى أن العظمة اليوم على القاهرة ستكون بين الـ 18 و16، ولكن الجميع سيشعر أنها اقل من ذلك بسبب الرياح التي تؤثر على البلاد. درجة الحرارة في القاهرة 19 11