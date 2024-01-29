البيت الأبيض يكشف عن أهم شرط لوقف الحرب في غزة بشكل نهائي!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث، الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا على أن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس يعد أمرا أساسيا للتوصل إلى هدنة أطول أمدا في القتال في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أكد الرئيسان على أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".

وكان بريت ماكغورك مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط قد زار الدوحة قبل أيام لإجراء مناقشات حول إمكانية إبرام صفقة تبادل أخرى بين إسرائيل وحماس.