ظهور هذه العلامات على أظافرك تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل خطير! .. راجع الطبيب فورا

الرياض - محمد الاطلسي - لا ينتج عن ارتفاع الكوليسترول عادة علامات تحذيرية محسوسة حتى يبدأ في تقييد تدفق الدم إلى مناطق الجسم. تُعرف هذه العملية بمرض الشرايين المحيطية (PAD). يمكن رصد علامة منبهة لهذه العملية الضارة على أظافرك.

الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد وتؤدي العديد من الأدوار المهمة في الجسم ، مثل مساعدة التمثيل الغذائي لديك على العمل بكفاءة. على الرغم من أن جسمك يحتاج إلى الكوليسترول ليعمل ، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يحد من وصول الدم إلى الأعضاء المهمة. بمرور الوقت ، يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عندما تقيد مستويات الكوليسترول المرتفعة تدفق الدم إلى الساقين ، يُعرف ذلك بمرض الشرايين المحيطية (PAD).

كثير من المصابين باعتلال الشرايين المحيطية لا يعانون من أعراض.

ومع ذلك ، فإن البعض يصابون بألم مؤلم في أرجلهم عند المشي ، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة ،" تلاحظ NHS.

وفقًا لهيئة الصحة ، هناك علامة منبهة أخرى وهي أظافر القدم الهشة بطيئة النمو.

تساقط الشعر في ساقيك وقدميك خدر أو ضعف في الساقين تقرحات (تقرحات مفتوحة) على قدميك ورجليك لا تلتئم تغير لون جلد ساقيك ، مثل تحول لونهما إلى اللون الباهت أو الأزرق بشرة لامعة عند الرجال ، ضعف الانتصاب تقلص عضلات ساقيك (هزال).

كيف يتم تشخيص ارتفاع الكوليسترول لمنع ارتفاع الكوليسترول من التسبب في مضاعفات مثل اعتلال الشرايين المحيطية ، من الضروري الحصول على تشخيص رسمي.

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا ،" توضح NHS.

"قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري)."