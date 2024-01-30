مقتل شاب عربي بطريقة وحشية قبل حفل زفافه.. السبب صادم

الرياض - محمد الاطلسي - لقي شاب يمني مصرعه في كمين حوثي، قبيل زفافه، في محافظة الجوف (شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين نصبوا كميناً في منطقة "كمنا" بمديرية المصلوب بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف للشاب (محمد مسعد الناصري النوفي)، وأردوه قتيلاً على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب "النوفي" كان يستعد لإقامة حفل زفافه اليوم الاثنين قبل أن يلقى حتفه على يد العناصر الحوثية وهو في طريقه الى مدينة الحزم.

وجاءت الحادثة بعد أيام من مقتل ثلاثة من أبناء "بني نوف" على أيدي عناصر الحوثي، في حوادث منفصلة، تنم عن سياسة التصفية والترويع التي تنتهجها المليشيا ضد قبائل الجوف.