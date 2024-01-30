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وداعا شاومي.. سامسونج تطرح هاتف 5G بكاميرا 200 ميجابكسل… مواصفات مذهلة بأسعار تنافسية في السعودية!!

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رياض - احمد صلاح - هواتف شركة سامسونج من أفضل شركات الهواتف حول العالم بها العديد من المميزات في السعر والمواصفات و تناسب جميع الفئات،

وفي مقالنا هذا سنتعرف على مميزات وعيوب هاتف Huawei Nova 12 Ultra.مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra


هو هاتف من إصدار شركة هواوي تم إطلاقه عام 2023 م ويبلغ سعره 2400 ريال سعودي وبه العديد من المواصفات:
1- حجم الشاشة


إن الشاشة الخاصة بهذا الهاتف LTPO OLED مقاس 6.67 بوصة وتردد تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز ونوع الزجاج المستخدم لحماية الهاتف هو Kunlun Glass.
2- نظام التشغيل


نظام التشغيل الخاص بهذا الهاتف هو HarmonyOS 4.0 ويتمتع بقوةKirin 9000S  ويحتوي على أنوية Taishan Bigفي الوحدة المعالجة المركزية بسرعة 2.62 جيجا هرتز.
3- مميزات الكاميرا


يوجد بهذا الهاتف كاميرا أمامية وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل و تتميز بتقنيات  مثل PDAF و Laserوتتميز الكاميرا الأمامية بدقة العدسة 8 ميجا بكسيل بالإضافة إلى تكبير بصري ×2.


 4-  سعة البطارية
يصل اتساع بطارية هذا الهاتف إلى 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100واط  وتوفر شحن عكسي بقوة 5 واط.


مميزات هاتف Huawei Nova 12 Ultra
يوجد العديد من المميزات في  هذا الهاتف ومن هذه المميزات:التفاصيل

 

  • المميزات
  • الشاشة
  • يتميز بشاشة كبيرة الحجم تبلغ حوالي 6.67 بوصة  من نوع OLED وتغطي معظم الهاتف ماعدا ثقب الكاميرا الأمامية
  • البطارية


يتميز ببطارية من نوع ليثيوم بو ويدعم الشحن السريع وسعتها حوالي 4600 مللي أمبير

  • النظام المعالج
  • يتميز بمعالج قوي من نوع KIRIN 9000S  بدقة 7 نانو متر
  • الشبكات

 

  • يدعم شبكات الجيل الخامس 5 G
  • مساحة التخزين
  • يتميز بذاكرة تخزين داخلية عالية تصل إلى 512 جيجا بايت

عيوب هاتف Huawei Nova 12 Ultra

 

  • هذا الهاتف به الكثير من المميزات ولكن به بعض العيوب الذي لا يمكن أن نغفل عنها والعيوب هي:
  • يوجد بهذا الهاتف مستشعر تقارب وهمي ولا يعمل بكفاءة عالية.
  •  
  • لا يدعم الهاتف إمكانيات توسيع التخزين.
  • لا يدعم الشحن اللاسلكي و اللاسلكي العكسي.
  • الهاتف غير مزود بكاميرا خلفية.
  • لا يدعم تقنية التثبيت البصري OIS.
  •  
  • لا يوجد به منفذ لسماعات الأذن.
  • في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على التفاصيل التي تتعلق بنوع الهاتف Huawei Nova 12 Ultra من حيث التفاصيل و المميزات والعيوب بالإضافة إلى سعر الجهاز.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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