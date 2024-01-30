انت الأن تتابع خبر وداعا شاومي.. سامسونج تطرح هاتف 5G بكاميرا 200 ميجابكسل… مواصفات مذهلة بأسعار تنافسية في السعودية!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هواتف شركة سامسونج من أفضل شركات الهواتف حول العالم بها العديد من المميزات في السعر والمواصفات و تناسب جميع الفئات،
وفي مقالنا هذا سنتعرف على مميزات وعيوب هاتف Huawei Nova 12 Ultra.مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra
هو هاتف من إصدار شركة هواوي تم إطلاقه عام 2023 م ويبلغ سعره 2400 ريال سعودي وبه العديد من المواصفات:
1- حجم الشاشة
إن الشاشة الخاصة بهذا الهاتف LTPO OLED مقاس 6.67 بوصة وتردد تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز ونوع الزجاج المستخدم لحماية الهاتف هو Kunlun Glass.
2- نظام التشغيل
نظام التشغيل الخاص بهذا الهاتف هو HarmonyOS 4.0 ويتمتع بقوةKirin 9000S ويحتوي على أنوية Taishan Bigفي الوحدة المعالجة المركزية بسرعة 2.62 جيجا هرتز.
3- مميزات الكاميرا
يوجد بهذا الهاتف كاميرا أمامية وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل و تتميز بتقنيات مثل PDAF و Laserوتتميز الكاميرا الأمامية بدقة العدسة 8 ميجا بكسيل بالإضافة إلى تكبير بصري ×2.
4- سعة البطارية
يصل اتساع بطارية هذا الهاتف إلى 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100واط وتوفر شحن عكسي بقوة 5 واط.
مميزات هاتف Huawei Nova 12 Ultra
يوجد العديد من المميزات في هذا الهاتف ومن هذه المميزات:التفاصيل
- المميزات
- الشاشة
- يتميز بشاشة كبيرة الحجم تبلغ حوالي 6.67 بوصة من نوع OLED وتغطي معظم الهاتف ماعدا ثقب الكاميرا الأمامية
- البطارية
يتميز ببطارية من نوع ليثيوم بو ويدعم الشحن السريع وسعتها حوالي 4600 مللي أمبير
- النظام المعالج
- يتميز بمعالج قوي من نوع KIRIN 9000S بدقة 7 نانو متر
- الشبكات
- يدعم شبكات الجيل الخامس 5 G
- مساحة التخزين
- يتميز بذاكرة تخزين داخلية عالية تصل إلى 512 جيجا بايت
عيوب هاتف Huawei Nova 12 Ultra
- هذا الهاتف به الكثير من المميزات ولكن به بعض العيوب الذي لا يمكن أن نغفل عنها والعيوب هي:
- يوجد بهذا الهاتف مستشعر تقارب وهمي ولا يعمل بكفاءة عالية.
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- لا يدعم الهاتف إمكانيات توسيع التخزين.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي و اللاسلكي العكسي.
- الهاتف غير مزود بكاميرا خلفية.
- لا يدعم تقنية التثبيت البصري OIS.
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- لا يوجد به منفذ لسماعات الأذن.
- في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على التفاصيل التي تتعلق بنوع الهاتف Huawei Nova 12 Ultra من حيث التفاصيل و المميزات والعيوب بالإضافة إلى سعر الجهاز.