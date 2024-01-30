انت الأن تتابع خبر وداعا شاومي.. سامسونج تطرح هاتف 5G بكاميرا 200 ميجابكسل… مواصفات مذهلة بأسعار تنافسية في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هواتف شركة سامسونج من أفضل شركات الهواتف حول العالم بها العديد من المميزات في السعر والمواصفات و تناسب جميع الفئات،

وفي مقالنا هذا سنتعرف على مميزات وعيوب هاتف Huawei Nova 12 Ultra.مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra



هو هاتف من إصدار شركة هواوي تم إطلاقه عام 2023 م ويبلغ سعره 2400 ريال سعودي وبه العديد من المواصفات:

1- حجم الشاشة



إن الشاشة الخاصة بهذا الهاتف LTPO OLED مقاس 6.67 بوصة وتردد تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز ونوع الزجاج المستخدم لحماية الهاتف هو Kunlun Glass.

2- نظام التشغيل



نظام التشغيل الخاص بهذا الهاتف هو HarmonyOS 4.0 ويتمتع بقوةKirin 9000S ويحتوي على أنوية Taishan Bigفي الوحدة المعالجة المركزية بسرعة 2.62 جيجا هرتز.

3- مميزات الكاميرا



يوجد بهذا الهاتف كاميرا أمامية وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل و تتميز بتقنيات مثل PDAF و Laserوتتميز الكاميرا الأمامية بدقة العدسة 8 ميجا بكسيل بالإضافة إلى تكبير بصري ×2.



4- سعة البطارية

يصل اتساع بطارية هذا الهاتف إلى 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100واط وتوفر شحن عكسي بقوة 5 واط.



مميزات هاتف Huawei Nova 12 Ultra

يوجد العديد من المميزات في هذا الهاتف ومن هذه المميزات:التفاصيل

المميزات

الشاشة

يتميز بشاشة كبيرة الحجم تبلغ حوالي 6.67 بوصة من نوع OLED وتغطي معظم الهاتف ماعدا ثقب الكاميرا الأمامية

البطارية



يتميز ببطارية من نوع ليثيوم بو ويدعم الشحن السريع وسعتها حوالي 4600 مللي أمبير

النظام المعالج

يتميز بمعالج قوي من نوع KIRIN 9000S بدقة 7 نانو متر

الشبكات

يدعم شبكات الجيل الخامس 5 G

مساحة التخزين

يتميز بذاكرة تخزين داخلية عالية تصل إلى 512 جيجا بايت

عيوب هاتف Huawei Nova 12 Ultra