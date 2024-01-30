انت الأن تتابع خبر وداعًا لتساقط الشعر.. شامبو طبيعي يمكنك صنعه في المنزل لتعزيز نمو الشعر والقضاء على الصلع دون آثار جانبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكثر علاجات تساقط الشعر عبر الإنترنت ولكن من الصعب فصل المادة عن الحيل. الشامبو الطبيعي الذي يمكنك صنعه في المنزل مدعوم بالأدلة.

قد يكون من الصعب التصالح مع تساقط الشعر ، المعروف أيضًا باسم الثعلبة ، لأنه ليس مجرد تفاصيل سطحية. كثير من الناس يستمدون الثقة والشعور بالرفاهية الإيجابية من امتلاك بدة صحية. لذلك يجب التعامل مع تأثير تساقط الشعر بحساسية.

يمكن أن تجعلك الطبيعة العاطفية لتساقط الشعر عرضة بشكل فريد للمحتالين.

الوعد بحل سريع لا يكسر البنك أو يأتي بآثار جانبية سيئة قد يجعلك عرضة لادعاءات لا أساس لها.

لحسن الحظ ، هناك طريقة مجربة ومختبرة لمساعدتك في البحث عن منتجات فعالة - أدلة.

يشير البحث إلى عدد من المنتجات الطبيعية التي أسفرت عن نتائج مشجعة.

واحدة من من أكثر النتائج إثارة للدهشة هي أن وضع شامبو من البصل على فروة رأسك قد يؤدي إلى نمو الشعر.

بحثت دراسة نشرت في Journal of Drug Delivery and Therapeutics في قدرة البصل على تحسين نمو الشعر.

ابتكر باحثو الدراسة شامبو البصل عن طريق:

جمع 100 جرام (حوالي 3.5 أوقية) من بصيلات البصل الطازجةتقطيعها إلى قطع صغيرةباستخدام محضر الطعام لتقطيع البصل إلى أجزاء أصغرتصفية مستخلص البصل عن طريق صب البصل المفروم على قطعة قماش موسلين.

ثم أضافوا مستخلص البصل (عادة في أي مكان من 1 إلى 3 ملليلتر) إلى شامبو طبيعي من زيوت جوز الهند والخروع والأوكالبتوس وكذلك المنظفات.

وجدوا عند وضعه على الجلد لمدة خمس دقائق (أطول بكثير من الشامبو المعتاد) ، لم يتسبب الخليط في تهيج الجلد.

بشكل حاسم ، وجدوا أن شامبو البصل عزز نمو الشعر.

كما أنها توفر المزيد من العناصر الغذائية وتغذية أفضل لبصيلات الشعر وترطيب الشعر الجاف وفروة الرأس.

هذا الاكتشاف ليس مفاجئًا تمامًا لأن الأدلة في أماكن أخرى قد أثبتت فائدة زراعة الشعر للبصل.

والدراسة التي نشرت في مجلة الأمراض الجلدية اختبار فعالية موضعي عصير البصل الخام في علاج داء الثعلبة غير مكتمل بالمقارنة مع مياه الحنفية.

في داء الثعلبة ، تظهر بقعة صلعاء دائرية واحدة أو أكثر فجأة ، وغالبًا ما تظهر على فروة الرأس.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وضعت عصير البصل على فروة الرأس والمجموعة الثانية استخدمت الماء.

نصحت المجموعتان بتطبيق العلاج مرتين يوميًا لمدة شهرين.

بدأت اعادة نمو الشعر الخشن النهائي بعد أسبوعين من العلاج بعصير البصل الخام.

الشعر النهائي هو النوع الناضج من شعر البشر والثدييات الأخرى ؛ إنها سميكة وخشنة ومصطبغة.

في غضون أربعة أسابيع ، لوحظ إعادة نمو الشعر في 17 مريضًا ، وفي ستة أسابيع ، لوحظ نمو الشعر في 20 مريضًا.

في المجموعة الضابطة المعالجة بماء الصنبور ، كان نمو الشعر واضحًا في مريضين فقط في ثمانية أسابيع من العلاج.