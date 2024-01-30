انت الأن تتابع خبر ينزف من العين والأنف.. أول ظهور مُفجع لـ أحمد العوضي من المستشفى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان أحمد العوضي أول صورة له من مسلسله الجديد لموسم رمضان 2024 بعنوان "حق عرب"، بهدف مشاركة جمهوره بتفاصيل العمل القادم.

قام أحمد العوضي بنشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر فيها بنظرة حادة وجرح في العين والأنف، مما يعكس طابع الشخصية التي يجسدها في المسلسل.

تعتبر هذه الصورة الأولى التي يشاركها أحمد العوضي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء تصوير المسلسل، مما يضفي جوًا من الحماس والترقب على العمل.