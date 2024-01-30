انت الأن تتابع خبر ساعات قليلة تفصل مصر على اسوء عاصفة في تاريخ البلاد.. الأرصاد تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل بيت.. وعلى المواطنين اتخاذ هذه الاجراءات من الآن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما أشارت آخر صور لـ الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية : مطروح -الضبعة -سيدى عبدالرحمن - العلمين. ومن المتوقع أن تمتد لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى مع تقدم الوقت لتكون أقل حدة على المناطق الداخلية. أما بالنسبة للقاهره الكبرى تظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، مشيرة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، كما أوضحت أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.حذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل، من سقوط أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 60% تقريبًا)، على مناطق من الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة، كما أشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا)، على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى، تكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتابعت بيان حالة البحرين، متوقعة أن تكون حالة البحر المتوسط البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدله، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.العظمى الصغرى