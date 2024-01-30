انت الأن تتابع خبر تعرف علي شروط راتب التقاعد وخطوات الاستعلام عن صدور رواتب المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر هيئة التأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية، ويتساءل الكثير من المستفيدين على مواعيد صرف التأمينات الاجتماعية توضح موعد صرف معاشات التقاعد وقد ردت هيئة التقاعد بكافه التفاصيل، كما قامت بتوضيح جميع الشروط اللازم علي العميل توافرها قبل طلب صرف المعاشات، كل ما عليك هو متابعة المقال للتعرف على جميع شروط الحصول علي راتب التقاعد وخطوات الاستعلام عن صدور رواتب المعاشات.

ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد

بعد أن أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية المواعيد الرسمية في صرف الرواتب لكافة المستفيدين، يتساءل العديد من الأشخاص على شروط الحصول على الراتب التقاعدي في المملكة، وقد تم توضيح الآتي:

من أهم الشروط أن يكون بلغ المستفيد من العمر 60 عام علي الأقل ليتم الموافقة على طلب صرفة لراتب التقاعد.

يجب على المتقدم ألا يكون عامل في أي الهيئات في الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة.

يجب أن يكون مدة الاشتراك الخاصة بالشخص تتراوح من 60 شهر إلى 120 شهر بحد أقصي، ومن الضروري توضيح المدة القانونية أثناء عملية الصرف.

خطوات الاستعلام على صدور رواتب المعاشات

صرحت هيئة التأمينات الاجتماعية بأنه متاح لكافة المشتركين الاستعلام على صدور الرواتب الخاصة بهم، من خلال اتباع الخطوات التالية: