انت الأن تتابع خبر بعد سقوطة في اختبار المنشاطات وإيقافه ...لاعب المنتخب البحريني هزاع علي هزاع ينتقم من مدرب المنتخب أشد انتقام ويفضحه بالوثائق ..."تفاصيل" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر صحفية عن سقوط لاعب منتخب البحرين هزاع علي هزاع في اختبار المنشطات، وذلك بعد التحليل الذي أجراه اللاعب بعد مواجهة كوريا الجنوبية.

وأكدت المصادر ذاتها أنه تم ظهور عينة إيجابية في اختبار تحليل اللاعب، وتم إيقافه رسميًا عن مزاولة كرة القدم حتى إشعار آخر..

يذكر أن المنتخب البحريني لكرة القدم تغلب على منتخب الأردن بهدف دون مقابل ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا.