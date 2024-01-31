انت الأن تتابع خبر سـم مميت وقاتل لاتأكلة ولا سيقضي عليك..هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من هذا النوع من التمور المنتشرة في أسواق المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تحذير هام حول طريقة حفظ التمور باستخدام مواد ورقية أو كرتونية بوسيلة الكبس. في إعلانها عبر منصة “إكس”، أكدت الهيئة على أهمية تعبئة التمور في عبوات خاصة مصممة للحفاظ على الأغذية.



هذه العبوات يجب أن تكون نظيفة وجافة وعازلة للرطوبة، بهدف الحفاظ على جودة التمور وضمان سلامتها لفترة أطول. وأوضحت الهيئة أن مواد التغليف الورقية أو الكرتونية غير مناسبة لحفظ التمور، حيث تسمح بمرور الرطوبة والأكسجين، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا والعفن وبالتالي فساد التمور.

كما شددت الهيئة على أهمية غسل التمور جيد بالماء الجاري قبل تناولها للتقليل من بقايا المبيدات والمواد الكيميائية.

من ناحية أخرى، قدمت الهيئة نصائح فعالة للحفاظ على جودة التمور، مشيرة إلى أن اختيار مواد التعبئة والتغليف المحكمة، مثل البلاستيك والزجاج، يعد من الخطوات المهمة.

كما طرحت خيارات مثل التجميد والتبريد والتجفيف كوسائل فعّالة للمحافظة على جودة التمور لفترات طويلة.

تأتي هذه التحذيرات والتوجيهات من الهيئة في إطار جهودها الدؤوبة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في المملكة العربية السعودية.

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