تحذير هام من الصحة العامة من خطر تفشي هذا المرض الخطير في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي مرض الليشمانيا في اليمن نتيجة لسوء التغذية.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها على حسابها الرسمي في منصة "إكس" أنها رصدت عام 2023، حوالي 15,000 حالة أصيبت بداء الليشمانيا الجلدي في ‎اليمن والذي مازال يتوسع انتشاره .

ويندرج هذا المرض ضمن أمراض المناطق المدارية المهملة ويصيب المجموعات الأشد فقراً، ويرتبط بعدة اسباب ابرزها : سوء التغذية ، والنزوح ، والظروف السكنية الرديئة ، وضعف الجهاز المناعي ، ونقص الموارد المالية .

وبحسب المنظمة فإن هذا المرض ‏يوصف ‎بأنه من أمراض المناطق المدارية المهملة لأنها تكاد تكون غائبة عن برنامج عمل الصحة الدولية، وكذلك غائبة عن بال الأفراد.

وقدمت المنظمة تعليمات لمكافحة هذه الأمراض عبر خدمات : إدارة الأمراض، مكافحة ناقلات الأمراض، المياه، الصرف الصحي والنظافة .